В МИД обсудили вопрос освобождения Сущенко

В министерстве прошло межведомственное совещание.

В совещании приняли участие представители Мининформполитики, Министерства юстиции, Генпрокуратуры, СБУ, уполномоченного ВР по правам человека, Секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины прошло межведомственное совещание, где обсудили ситуацию с украинским журналистом Романом Сущенко, которого РФ незаконно обвиняет в шпионаже.

"В совещании приняли участие представители Мининформполитики, Министерства юстиции, Генпрокуратуры, СБУ, уполномоченного ВР по правам человека, Секретариата правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека, информагентства "Укринформ", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента консульской службы МИД в Facebook.

Также отмечается, что в ходе совещания был проработан комплекс мер, направленных на защиту Сущенко с целью его скорейшего возвращения в Украину.

Ранее адвокат журналиста Марк Фейгин заявил, что незаконно обвиняемого в РФ в шпионаже Романа Сущенко российским силовикам "сдал" друг семьи.

Напомним, 27 октября Московский городской суд отклонил апелляцию на решение об аресте схваченного в России по обвинению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.