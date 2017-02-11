В масштабах страны переход семейных врачей на ФЛП бесперспективен — специалист

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Опыт соседних стран показывает, что заниматься предпринимательством в области первичной медпомощи готовы далеко не все врачи.

Не каждый семейный врач будет готов брать на себя нагрузку, связанную с предпринимательством

Комментарий эксперта приводит в своей статье для ZN.UA Ольга Скрипник. По его словам, в Литве, на опыт которой часто ссылаются украинские реформаторы, на ФЛП за три года перешли всего 5% врачей первичного звена. После введения дополнительных мотиваций и предоставления грантов этот показатель удалось повысить до 7%.

"Опыт соседних стран показывает, что далеко не все врачи готовы брать на себя такие нагрузки и заниматься предпринимательством на первичке. Это невыгодно ни врачу, ни государству. Какой смысл тратить так много усилий, ресурсов и времени, занимаясь сегментом, который через несколько лет, может быть, достигнет 5%?", - задается вопросом специалист.

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Надутый также отметил, что сегодня 70% пациентов получают медицинскую помощь в ЦПМСП, и добиться качественного улучшения медицинской помощи для большинства украинцев в короткие сроки можно, если повысить их финансирование и оснащенность.

Подробнее о проблемах и рисках запуска реформы первичной медпомощи читайте в статье Ольги Скрипник "Семейный врач. Инструкция по эксплуатации" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".