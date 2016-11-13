В Марьинке в результате обстрела боевиков ранены два человека

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Пострадавшие представились волонтерами и заявили, что получили ранения на позициях ВСУ.

Оба пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями Пресс-центр АТО/Facebook

В результате обстрелов боевиков в Марьинке получили ранения двое мужчин, которые представились волонтерами.

"Оба пострадавших, 32 и 23 лет, госпитализированы с осколочными ранениями. Факт квалифицирован как теракт", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

У одного раненого жителя Марьинского района - минно-взрывная травма, ранение головы. Второй, житель Волыни, ранен в бедро.

Согласно сообщению, мужчины представились волонтерами и объяснили, что получили ранения, находясь на позициях ВСУ.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По этому факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В субботу, 12 ноября, сообащлось, что в зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.