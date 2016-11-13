В Марьинке в результате обстрела боевиков ранены два человека

Пострадавшие представились волонтерами и заявили, что получили ранения на позициях ВСУ.
"Оба пострадавших, 32 и 23 лет, госпитализированы с осколочными ранениями. Факт квалифицирован как теракт", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
У одного раненого жителя Марьинского района - минно-взрывная травма, ранение головы. Второй, житель Волыни, ранен в бедро.
Согласно сообщению, мужчины представились волонтерами и объяснили, что получили ранения, находясь на позициях ВСУ.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По этому факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
В субботу, 12 ноября, сообащлось, что в зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.ZN.UA