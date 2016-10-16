В Марьинке в результате обстрела боевиками повреждены восемь зданий

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По предварительной информации, пострадавших нет.

За ночь в результате обстрелов со стороны боевиков в Марьинке повреждено восемь домов, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Обстрел длился примерно с 23:00 по 01:00. Разрушениям подверглись частные дома, многоэтажки, административные здания на ул. Комсомольской, Чапаева, пр. Ворошилова", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент известно о 8 поврежденных этой ночью домах, среди которых помещения ГосЧС, коммунального предприятия, жилая пятиэтажка и еще 4 частных дома. "Прямым попаданием разрушено кафе на пр. Ворошилова", - добавляется в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах обстрелов продолжает работать полиция.

По факту обстрелов открыто уголовное производство по ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

В полиции отмечают, что в целом за эту неделю в Марьинке в результате артударов со стороны террористов повреждены 16 домов.

Ранее спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки двое украинских военных получили ранение под Марьинкой. Сообщалось, за минувшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинских сил в зоне АТО.