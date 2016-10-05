В Макеевке взрыв боеприпасов повредил семь школ

Полгорода осталось без электроэнергии, обесточено шахту.

Данных о погибших в школах Макеевки нет ipress.ua

В оккупированной Макеевке Донецкой области взорвались привезенные из России боеприпасы, вследствие чего повреждены семь школ, три детских садика и одна больница.

"Полгорода осталось без электроэнергии, обесточено шахту. К сожалению, так будет продолжаться, пока оккупанты не уйдут с нашей земли", - сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский 5 октября в Facebook.

Жебривский не уточнил, были ли жертвы среди гражданских лиц в результате взрыва.

Ранее сообщалось, что российско-террористические войска в ночь на 4 октября обстреляли школу в жилом районе Марьинки.