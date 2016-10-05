Топ Новости
<
>

В Макеевке взрыв боеприпасов повредил семь школ

5 октября в 20:56

Полгорода осталось без электроэнергии, обесточено шахту.

школа, донецк
Данных о погибших в школах Макеевки нет
ipress.ua

В оккупированной Макеевке Донецкой области взорвались привезенные из России боеприпасы, вследствие чего повреждены семь школ, три детских садика и одна больница.

"Полгорода осталось без электроэнергии, обесточено шахту. К сожалению, так будет продолжаться, пока оккупанты не уйдут с нашей земли", - сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский 5 октября в Facebook.

Жебривский не уточнил, были ли жертвы среди гражданских лиц в результате взрыва.

Читайте также: Боевики за минувшие сутки 32 раза обстреляли позиции сил АТО

Ранее сообщалось, что российско-террористические войска в ночь на 4 октября обстреляли школу в жилом районе Марьинки.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги школа Жебривский Макеевка оккупация шахта взрыв
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.86
EUR 28.87
Последние новости