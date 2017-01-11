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В Лукьяновском СИЗО арестованные напали на охрану

11 января в 22:56

Волонтер Роман Синицын сообщил, что участниками конфликта являются бойцы роты "Торнадо".

Корд1 спецназ полиции укр
Лукьяновское СИЗО окружила полиция. По предварительной информации арестованные "торнадовцы" подрались с охраной
Апостроф
В Киеве было совершено нападение на охранников Лукьяновского СИЗО.

По словам волонтера Романа Синицина, участниками инцидента были бойцы расформированной роты МВД "Торнадо".

"Говорят, в Лукьяновском СИЗО ЧП. Бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану. Пока без деталей, но полиции туда приехало много", – сообщил волонтер на своей странице в Facebook вечером в среду, 11 января.

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Позднее эту информацию подтвердил официальный представитель пресс-службы киевской полиции Ярослав Тракало.

В комментарии "Украинской правде" он сообщил, что, по предварительной информации, после заседания суда между арестантами и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения, после чего его под охраной госпитализировали.

По словам Тракало, полиция окружила СИЗО для обеспечения порядка. В то же время, в пресс-службе не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть причастность бойцов "Торнадо" к инциденту, посоветовав обратиться с этим вопросом в Министерство юстиции.

 

Как сообщалось, 18 июня 2015 года военная прокуратура задержала восьмерых бойцов подразделения "Торнадо", в том числе, командира Руслана Онищенко. Бойцы роты "Торнадо" обвинялись в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков поручил расформировать роту "Торнадо"

Рота патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" была создана в сентябре 2014 года в структуре ГУ МВД Украины в Запорожской области на базе расформированного в октябре 2014 года  добровольческого батальона "Шахтерск".

По материалам: ZN.UA , Украинская правда ,
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Тэги Торнадо МВД ГПУ СИЗО суд
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