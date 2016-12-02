В Луганской области в результате атаки ДРГ боевиков погиб украинский военный

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Террористы пытались прорвать оборону ВСУ под прикрытием минометного огня.

Силы АТО в Луганской области понесли потери Пресс-центр АТО/Facebook

Один украинский военнослужащий погиб в результате столкновения сил АТО с диверсионно-разведывательной группой противника в районе поселка Новотошковское, сообщил заместитель главы Луганской областной администрации Юрий Клименко.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВГА, ссылаясь на заявление чиновника, боевики пытались прорвать линию обороны ВСУ под прикрытием огня из 120 мм минометов.

"Сейчас на протяжении всей линии разграничения наблюдается существенное обострение ситуации. Враг бьет из запрещенного Минскими соглашениями оружия и осуществляет циничные вылазки на позиции наших парней. Сегодня мы потеряли еще одного сына Украины, который защищал ее суверенитет и независимость", – заявил Клименко, выразив сочувствие родным и близким погибшего воина.

Напомним, на саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

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