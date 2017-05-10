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В Луганской области боевики применили "Грады" - ОБСЕ

10 мая в 03:14


Из "Градов" стреляли ночью, направление залпов наблюдатели установить не смогли.

БМ-21 Град
Наблюдатели зафиксировали применение "Градов"
inforesist.org
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали применение на неподконтрольной Украине территории Луганской области применение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Как сообщается в отчете наблюдателей, вечером 7 мая и в ночь на 8 мая миссия осуществляла мониторинг в подконтрольном "ЛНР" населенном пункте Кадиевка в 50 км к западу от Луганска.

"Наблюдатели слышали 30 взрывов (6 взрывов неопределенного происхождения, 14 - выстрелы из артиллерии неустановленного калибра и 10 - разрывы артиллерии неустановленного калибра), все за 10-13 км от миссии. Затем СММ зафиксировала залп из 14 ракет с РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм за 1-3 км в неустановленном направлении", - сказано в отчете наблюдателей ОБСЕ. 

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Луганск АТО град ОБСЕ
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