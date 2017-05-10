В Луганской области боевики применили "Грады" - ОБСЕ



Из "Градов" стреляли ночью, направление залпов наблюдатели установить не смогли.

Наблюдатели зафиксировали применение "Градов" inforesist.org

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали применение на неподконтрольной Украине территории Луганской области применение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Как сообщается в отчете наблюдателей, вечером 7 мая и в ночь на 8 мая миссия осуществляла мониторинг в подконтрольном "ЛНР" населенном пункте Кадиевка в 50 км к западу от Луганска.

"Наблюдатели слышали 30 взрывов (6 взрывов неопределенного происхождения, 14 - выстрелы из артиллерии неустановленного калибра и 10 - разрывы артиллерии неустановленного калибра), все за 10-13 км от миссии. Затем СММ зафиксировала залп из 14 ракет с РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм за 1-3 км в неустановленном направлении", - сказано в отчете наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.