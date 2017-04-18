В Луганске пьяный боевик устроил "пасхальный фейерверк" из гранат – ИС

Еще один террорист в состоянии алкогольного опьянения застрелил своего собутыльника из автомата.

Боевики ОРДЛО на Пасху пили и дебоширили news.mail.ru

На временно оккупированных террористической организацией "ЛНР" территориях Луганской области,совершили ряд правонарушений, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, в Хрустальном (бывший Красный Луч) между местным боевиком и его собутыльником из числа гражданских лиц возник конфликт на бытовой почве. Террорист выпустил по своему собутыльнику очередь из АК-47, мужчина не выжил.

Еще один боевик решил отпраздновать Пасху, запуская вместо фейерверков "праздничные" гранаты. Террорист успел взорвать две из них, после чего был задержан местным патрулем на окраине Луганска.

В Алчевске террористы из состава одного из мотострелковых подразделений "2-го АК ЛНР" подрались с российскими "казаками" из "Всевеликого войска Донского". Два человека госпитализированы с ножевыми ранениями, еще один в ходе драке получил удар урной по голове, в результате чего заработал черепно-мозговую травму.

Стычки между местными боевиками и российскими наемниками отмечались также на временно оккупированных террористической организацией "ДНР" территориях.

Так, в дни Пасхальных праздников так называемая комендантская служба "1-го АК ДНР" была переведена на усиленный режим несения службы. В Докучаевске и Новоазовске ее состав был усилен российскими наемниками с Кавказа.

Между кавказцами и пьяными местными коллаборационистами, находящимися в увольнении вне расположения своих подразделений, возникали конфликтные ситуации.

Как сообщалось ранее, боевики российско-террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" под воздействием алкоголя и наркотических веществ нанесли удары по своим передовым позициям, в результате чего трое из них погибли и 11 получили ранения.

В конце февраля пьяные военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК ВС РФ ворвались в общеобразовательное учреждение Хрустального и угрожали ученикам и учителям физической расправой.