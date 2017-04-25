В "ЛНР" заявили о поставках электроэнергии из "ДНР" и России

Оккупанты рапортуют об успешном решении вопроса, однако готовятся перевести часть промышленных предприятий в режим умеренного энергопотребления.

В "ЛНР" пытаются обойтись без "украинской электроэнергии" Василий Артюшенко, ZN.UA

В террористической организации "ЛНР" заявили, что жители временно оккупированных территорийне почувствовали перебоев с электроэнергией после прекращения Киевом ее подачи в регион, сообщил "полномочный представитель ЛНР" Владислав Дейнего.

"Энергетики по социальным и бытовым объектам отработали очень быстро и слаженно. В Луганске восстановление заняло не более получаса, в частях отдельных населенных пунктов - до часа. После этого подача электроэнергии возобновилась без участия украинских источников", - цитирует Дейнего "Интерфакс".

По его словам, "ЛНР" получает электроэнергию из России и с соседних, оккупированных террористами "ДНР", территорий Донецкой области.

"Используются те схемы распределения, что использовались в 2014 году, когда подача электроэнергии из Украины была невозможна в силу повреждения распределительных сетей. Только теперь причины другие - волевое решение Киева полностью отказаться от Луганщины", - заявил "полномочный представитель" оккупантов.

В "министерстве промышленности и торговли "ЛНР"" сообщили о перспективе перевода части промышленных предприятий на оккупированных территориях в режим умеренного потребления.

"Часть предприятий может быть переведена на потребление электроэнергии по графику, другая часть промышленных объектов, включая некоторые шахты, может быть остановлена до того, как дефицит электроэнергии будет компенсирован полностью", - заявили сотрудники "министерства".

При этом, по мнению Дейнеги, вопрос о прекращении поставок электроэнергии в область станет ключевым на предстоящих переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске 26 апреля.

Как сообщалось, украинские энергетики решили с 25 апреля прекратить поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука рассказал о том, что задолженность "Луганского энергетического объединения" перед ГП "Энергорынок" составляет 5,2 млрд гривень, еще 5,8 млрд – задолженность в Донецкой области. По его словам, речь идет как о задолженности оккупированных районов, так и сформированной на подконтрольной Украине территории.