В "ЛНР" резко выросли цены на контрабандные товары с подконтрольной Украине территории – ИС

Борьба украинских силовиков с контрабандой в Донбассе мешает боевикам вести "бизнес".
"В "ЛНР" (особенно в районах, прилегающих к линии разграничения), резко подскочили цены на отдельные виды товаров, что связано с затруднениями в доставке контрабанды с подконтрольной Украине территории на участке Станица Луганская – Трехизбенка", – написал он в Facebook.
По словам Тымчука, ведущие данный "бизнес" террористы связывают данный факт с работой украинских спецслужб и госструктур в прифронтовой полосе на подконтрольной Киеву территории.
Как рассказал ранее экс-замглавы СБУ Виктор Трепак в интервью ZN.UA, объемы незаконного перемещения товаров через так называемую линию размежевания в Донбассе являются огромными, а схемы зарабатывания на этом приносят колоссальные суммы. При этом он подчеркивает тот факт, что гибридная война, которая идет на Востоке Украины, порождает гибридность многих правовых явлений. В частности той же контрабанды.
Тем временем, Кабинет министров Украины согласовывает список товаров, которые официально могут пересекать линию разграничения и попадать на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.ZN.UA