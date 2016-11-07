В "ЛНР" резко выросли цены на контрабандные товары с подконтрольной Украине территории – ИС

Борьба украинских силовиков с контрабандой в Донбассе мешает боевикам вести "бизнес".

В "ЛНР" ростут цены на контрабандный товар

На оккупированных террористами "ЛНР" территориях Луганской области резко выросли цены на отдельные виды товаров, поставляемых с подконтрольной Киеву территории, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В "ЛНР" (особенно в районах, прилегающих к линии разграничения), резко подскочили цены на отдельные виды товаров, что связано с затруднениями в доставке контрабанды с подконтрольной Украине территории на участке Станица Луганская – Трехизбенка", – написал он в Facebook.

По словам Тымчука, ведущие данный "бизнес" террористы связывают данный факт с работой украинских спецслужб и госструктур в прифронтовой полосе на подконтрольной Киеву территории.

Как рассказал ранее экс-замглавы СБУ Виктор Трепак в интервью ZN.UA, объемы незаконного перемещения товаров через так называемую линию размежевания в Донбассе являются огромными, а схемы зарабатывания на этом приносят колоссальные суммы. При этом он подчеркивает тот факт, что гибридная война, которая идет на Востоке Украины, порождает гибридность многих правовых явлений. В частности той же контрабанды.

Тем временем, Кабинет министров Украины согласовывает список товаров, которые официально могут пересекать линию разграничения и попадать на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.