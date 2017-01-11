В "ЛНР" перебрасывают боевиков и технику для укрепления передовых участков фронта - ИС

В район Брянки и Первомайска направлено около 200 человек из числа сепаратистов и российских наемников.

Боевикам "ЛНР" везут подкрепление vk.com/strelkov_info

В так называемой "" в районе Брянки и Первомайска боевики партиями по два-три грузовика перебрасывают подкрепление, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. Он также не исключает ротацию в рядах оккупантов.

"На данный момент переброшено до 200 человек в партиях на каждое направление. В составе усиления – местные боевики и российские наемники, в основном из состава Луганского и Алчевского "гарнизонов". Ожидается прибытие в ближайшее время бронетехники, миномётов и других огневых средств", - говорится в сообщении Тымчука.

По его словам, перемещение войск оккупанты осуществляют скрытно, с максимальным желанием замаскировать технику и живую силу. Войска передвигаются в сумерках, небольшими конвоями.

"На приморском направлении на перевалочную базу оккупантов в Безыменном прибыло два "мотострелковых" взвода оккупантов из состава батальонного резерва с позиций между Пикузами (бывшее Коминтерново - ред.) и Саханкой. Всего шесть ББМ (две единицы БМП-2, остальные МТ-ЛБ) и порядка 50 человек. Данные подразделения прибыли на пополнение и восстановление боеспособности", - отметил координатор "ИС".

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

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