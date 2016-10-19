В "ЛНР-ДНР" готовят хакеров для атаки на украинские интернет-ресурсы – ИС

Процесс создания киберподразделений боевиков контролируют российские специалисты.

Террористы планируют атаки на украинские интернет-ресурсы scyther5 / Depositphotos

Руководство так называемых "ЛНР" и "ДНР" по приказу российских кураторов приступило к подготовке подразделений хакеров для, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В "ДНР" и "ЛНР" в составе "министерств государственной безопасности" по приказу кураторов из ФСБ РФ началось синхронное формирование структурных подразделений программистов-хакеров для атак на украинские правительственные и патриотические ресурсы. На данный момент прибывшие из РФ специалисты изучают имеющиеся у "ЛДНР" ресурсы для проведения подобной работы", – написал он в Facebook.

Тымчук отметил, что российская ФСБ поставила перед руководством боевиков задачу наладить тесное двустороннее взаимодействие создающихся киберподразделений "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, вечером в среду, 5 октября, была взломанаофициальная страница пресс-центра штаба АТО в Facebook. Злоумышленники заменили обложку страницы, а позднее опубликовали ссылку на видео с пропагандой террористической группировки "ДНР".

Ранее сообщалось о хакерской атаке на сайт СНБО. По предварительным данным, взлом осуществлялся с оккупированной территории Донбасса, далее следы ведут в РФ.

Сайт СНБО взломали 30 сентября, распространив фейковую новость о якобы проведении срочного брифинга представителя Администрации президента по вопросам АТО Андрея Лысенко относительно катастрофы рейса МН17. Работоспособность сайта уже восстановлена.