В литовском банке нашли 30 миллионов долларов Лазаренко – СМИ

Средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB

Нашли очередные миллионы Лазаренко

Издание 15min.lt, партнер международного "Проекта расследования коррупции и организованной преступности" (OCCRP), сообщило об обнаружении счета в литовском банке на суму 30 миллионах долларов, принадлежавших бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко

По данным издания, средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, литовские суды каждые несколько месяцев продлевают замораживание счета в течение последних 17 лет, передает "Радіо Свобода".

По данным расследования, эта сумма является частью банковских активов Лазаренко, которые оцениваются в 200-250 миллионов долларов, которые заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Ранее этот счет с 30 миллионами долларов принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank и находился в литовском банке Hermis, который давно ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Лазаренко был осужден в США за организацию коррупционных схем. На свободу он вышел еще в 2012 году, однако, несмотря на свои обещания он не вернулся в Украину, а продолжает жить в Соединенных Штатах.

Состояние Лазаренко, которое, как предполагается, получено незаконным путем и выведено за границу, оценивают в 250 млн долл. Эти деньги, на которые претендует целый ряд кредиторов, являются предметом 15-летнего судебного разбирательства.