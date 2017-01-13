В Крыму заступил на боевое дежурство комплекс С-400 "Триумф"

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Севастопольско-Феодосийский полк ВС РФ пополнено современной системой ПВО в 2016 году.

Оккупанты в Крыму поставили на боевое дежурство комплекс С-400 "Триумф" evgovorov / Depositphotos

В незаконно аннексированном Россией украинском Крыму заступил на боевое дежурство зенитный ракетный полк Южного военного округа ВС РФ, вооруженный системой С-400 "Триумф", сообщила пресс-служба ЮВО.

"Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет", — говорится в сообщении, передает российское агентство "РИА Новости".

"Триумф" (С-400) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов.

Напомним, что в ноябре 2016 года оккупанты в Крыму продемонстрировали зенитную ракетную систему С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" на акции Минобороны РФ.

7 октября, в оккупированном Россией украинском Крыму, руководство Южного военного округа РФ поставило на боевое дежурство зенитный ракетный и зенитный ракетно-пушечный комплексы.

В августе 2016 года зенитный ракетный полк РФ, дислоцированный в оккупированном Крыму, получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что Россия разместила в оккупированном украинском Крыму фрегат и три подводные лодки, оснащенные ракетным комплексом "Калибр", который может поразить любые объекты на всей территории Украины.

Также сообщалось, что волонтеры обнаружили секретный военный груз, который прибыл в оккупированный Россией украинский Крым из Сирии.

МИД Украины 13 октября заявил, что милитаризация оккупированного Крыма опасна для Европы.