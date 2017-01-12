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В Крыму задержали активиста Украинского культурного центра

12 января в 13:02

В ФСБ информацию об аресте Андрея Виноградова пока не подтвердили.

Тюрьма, арест, СИЗО
В Крыму задержали украинского активиста
В аннексированном Российской Федерацией Крыму, сотрудники ФСБ задержали активиста Украинского культурного центра, сообщил на своей странице в Facebook один из основателей центра Леонид Кузьмин.

"Сегодня утром ФСБ задержало активиста УКЦ Андрея Виноградова", - написал он.

Несмотря на пост Кузмина, в так называемом "крымском управлении" ФСБ РФ информацию о задержании Виноградова пока не подтвердили.

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Как  сообщалось ранее, в мае 2015 года активисты открыли в Симферополе "Украинский культурный центр". Как сообщили создатели центра, главной его задачей является "объединение разрозненного украинского народа, населяющего Крымский полуостров".

Ранее основателей центра Леонида Кузьмина и Вельдара Шукурджиева задержали на акции памяти украинского поэта Тараса Шевченко в Симферополе. После этого состоялся суд, на котором активистам вынесли наказание за использование украинской атрибутики и назначили обязательные работы продолжительностью 40 часов каждому.

По материалам: ZN.UA , Укринформ ,
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Тэги активист Украина ФСБ Крым
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