В Крыму ввели мораторий на капитальное строительство - Ъ

Несколько работающих в Крыму застройщиков уже столкнулись с трудностями и ожидают коллапса в отрасли.

Крымские строители могут остаться без работы из-за решений оккупационной власти crimeavector.com.ua

Так называемый "глава Крыма"ввел на оккупированном РФ Крымском полуострове мораторий на строительство и реконструкцию капитальных объектов (кроме бюджетного строительства), который должен продлиться до 1 января 2018 года.

Как сообщает "Коммерсантъ", строительные работы в Крыму запрещены до проверки документов Архитектурным градостроительным советом "Республики". Мораторий предусматривает остановку выдачи разрешений на строительство, а также деклараций о начале выполнения работ и о готовности объекта.

Отмечается, что запреты коснутся Алушты, Евпатории, Керчи, Судака, Саки, Феодосии, Ялты и Симферополя, а также шести районов Крыма. Распоряжение о моратории вышло менее чем через месяц после критики беспорядочной застройки Крыма российским президентом Владимиром Путиным.

Накануне, 25 апреля, Сергей Аксенов, объясняя свое решение, заявил, что "уровень хаотичной застройки без документации вышел за все допустимые пределы", а также пообещал, что мораторий будет снят в течение месяца.

По словам "главного архитектора" оккупированного Крыма Анны Царевой, которая возглавила совет из представителей архитектурного сообщества и крымских "министерств", застройщикам, не нарушающим закон, опасаться нечего, поскольку проверка будет произведена "в кратчайшие сроки". Если претензий не будет, то работы на объектах будут возобновляться. Тем временем, пресс-службе "Минстроя Крыма" журналистам заявили, что впервые увидели распоряжение на официальном сайте и подробностей запрета не знают.

Председатель Ассоциации застройщиков Крыма и соучредитель РСУ "Артек" в Гурзуфе Алексей Гринцевич, в свою очередь, заявил журналистам, что принятое решение приведет к коллапсу в строительной отрасли. Компания Гринцевича через три месяца должна была сдать жилой комплекс, разрешение на строительство было выдано оккупационными властями РФ два года назад. Однако 25 апреля крымский банк РНКБ уведомил застройщика, что в связи с мораторием приостанавливает кредитование проекта на 200 млн руб.

"У застройщиков нет другого выхода, чем взыскивать через суд возмещение ущерба, причиненного решением о моратории". Убытки понесут и поставщики, в результате бюджет недополучит налоги. В целом в Крыму будут уволены 3-5 тыс. строителей, из них 40-50% россияне", – подчеркнул он.

Еще один неназванный крымский инвестор в комментарии журналистам заявил, что подобные запреты портят инвестклимат и порождают коррупцию.

Замглавы Минэкономики РФ Сергей Назаров, комментируя мораторий, заявил, что действия властей "абсолютно разумны" и не оказывают негативного влияния на инвестклимат.

Напомним, в декабре прошлого года так называемый "министр экономического развития республики Крым" Валентин Демидов подал в отставку. Свою должность Демидов занимал в течение полутора лет.