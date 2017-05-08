В Крыму российские силовики избили и схватили сына председателя Судакского меджлиса

Аметов не знает, куда увели его старшего сына.

Российские силовики избили и похитили сына Ильвера Аметова. Крим.Реалії

Во время обыска в доме председателя Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова российские оккупанты избили его сына и увезли неизвестно куда.

"У меня дома этнографический музей и оружия очень много, начиная со средних веков и по сей день. Они в музее провели обыск, все перевернули. Сына старшего избили, надели наручники и увезли, куда – не знаю, сказали, что вечером позвонят", – цитирует Аметов "Крым.Реалии".

Напомним, что сегодня российские силовики устроили обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса в Крыму. Поводом стало якобы "анонимное письмо".

Ранее, Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Помимо прочего суд обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов.

Также среди требований находится возобновление образования в Крыму на украинском языке. Кроме этого, суд попросил обе стороны воздержаться от любых форм расовой дискриминации.