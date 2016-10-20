В Крыму российская ФСБ вызвала на допрос Умерова

Допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа начнется в 15:00.

Следователь ФСБ не сообщил Умерову тему допроса youngukraine.net

В оккупированном Крыму следователи российской ФСБ вызвали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова на допрос.

"Делюсь информацией Заира (Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа — ред.). Меня полтора месяца не вызывали. Следователь не сообщил тему. Вернусь, напишу", - написал Умеров в Facebook.

Смедляев сообщил, что сегодня, 20 октября в 15:00 на допрос в управление ФСБ пригласили Ильми Умерова.

Он также добавил, что в Бахчисарайском районном суде в 15 часов состоится судебный процесс по делу Мустафы Маушева, обвиняемого в участии в массовом публичном мероприятии, проведенном в доме Ильми Умерова.

Ранее сообщалось, что в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще нескольких членов организации вызвали на допрос в ФСБ России.

Как пишет в своей статье на страницах "Зеркала недели. Украина" Валентина Самар, Меджлис, несмотря на репрессии и угрозы запретить деятельность, получив клеймо экстремистской, а то и террористической организации, призвал к бойкоту, и призыв поддержали не только крымские татары. В ответ — новый виток репрессий. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что репрессии в Крыму следует рассматривать как репрессии и по религиозному признаку, и в отношении крымскотатарского народа в целом.

О репрессиях в Крыму и о том, почему РФ сейчас ведет борьбу против Хизб ут-Тахрир подробнее читайте в статье Валентины Самар "Сила дули в кармане" в еженедельнике "Зеркало недели Украина".

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

Меджлис крымскотатарского народа обратился к международным организациям с призывом усилить санкции против Российской Федерации до полной деоккупации аннексированного Крыма.