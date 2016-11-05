В Крыму преследуют за инакомыслие - Amnesty International

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На полуострове преследуют не только крымских татар.

Многочисленные похищения людей в Крыму и уголовные преследования связаны с инакомыслием evgovorov / Depositphotos

В оккупированном украинском Крыму Россия преследует не только представителей крымскотатарского народа и их лидеров, но всех граждан, чья позиция не соответствует официальной позиции оккупационной "власти".

"Основные тенденции остаются неизменными: это повсеместное сужение свобод самовыражения, мирных собраний и ассоциаций… Более того…мы говорим об уголовном преследовании инакомыслия. И на это мы хотим особенно обратить внимание, потому что для нас очевиден факт того, что в Крыму все туже закручивают гайки. Очень тяжело и страшно высказывать свою позицию, если она не соответствует официальной позиции власти", - сказал исследователь Amnesty International по Украине, Молдове и Беларуси Красимир Янков в интервью "Радіо Свобода".

Янков отметил, что в Крыму преследуют не только крымских татар.

"Многочисленные похищения людей в Крыму и уголовные преследования связаны с инакомыслием… Преследований по этнической принадлежности "крымский татарин" нет, но так получается, что крымские татары составляют основную группу людей, которые не согласны с тем, что произошло", - добавил он.

Ранее сообщалось, что российское следствие назначило принудительную стационарную психиатрическую экспертизу в отношении шестерых крымских татар, обвиняемых в связях с террористической группировкой "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, что в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще нескольких членов организации вызвали на допрос в ФСБ России.

13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

Меджлис крымскотатарского народа обратился к международным организациям с призывом усилить санкции против Российской Федерации до полной деоккупации аннексированного Крыма.

Как пишет в своей статье на страницах "Зеркала недели. Украина" Валентина Самар, Меджлис, несмотря на репрессии и угрозы запретить деятельность, получив клеймо экстремистской, а то и террористической организации, призвал к бойкоту, и призыв поддержали не только крымские татары. В ответ — новый виток репрессий. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что репрессии в Крыму следует рассматривать как репрессии и по религиозному признаку, и в отношении крымскотатарского народа в целом.

О репрессиях в Крыму и о том, почему РФ сейчас ведет борьбу против Хизб ут-Тахрир подробнее читайте в статье Валентины Самар "Сила дули в кармане" в еженедельнике "Зеркало недели Украина".