В Крыму подготовили ответную резолюцию о якобы нарушении Украиной прав человека - росСМИ

Соответствующий документ "власти Крыма" планируют представить в ООН.

В аннексированном Крыму угрожают ответной резолюцией о нарушении прав человека evgovorov / Depositphotos

подготовили проект резолюции в ООН о якобы нарушениях прав человека Украиной, пишет " РИА Новости " со ссылкой на члена "правительства Крыма" Заура Смирнова. В документе идет речь о якобы ущемлении прав граждан до аннексии полуострова.

Заур Смирнов занимается мониторингом вопросов межнациональных отношений на оккупированном полуострове.

"Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных, в том числе, с нарушением прав человека в Крыму. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию", - сообщил он.

Российская сторона обещает предоставить в ООН документальные доказательства якобы нарушений со стороны Украины.

Напомним, 16 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 73 члена комитета проголосовали за резолюцию. 23, в том числе, РФ, Беларусь, Китай, Казахстан и Сербия – высказались против.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов поддержала проект резолюции "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 70 членов проголосовали за резолюцию, 26 высказались против, воздержались еще 77.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.