В Крыму перенесли заседание "суда" в отношении члена Меджлиса

Уже во второй раз перенесли заседание российского "суда" в отношении Маушева.

Оккупанты в Крыму продолжают преследовать крымских татар

В Крыму заседание суда в отношении члена Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Маушева перенесли на второе ноября, сообщил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Судебное заседание по административному делу Мустафы Маушева в связи с болезнью судьи переносится на 13:00 второго ноября", – написал Смедляев в Facebook.

Ранее Заир Смедляев сообщил, что в Бахчисарайском районном суде 20 октября состоится судебный процесс по делу Мустафы Маушева, обвиняемого в участии в массовом публичном мероприятии, проводимом в доме Ильми Умерова.

Напомним, что МИД Украины осудил незаконные действия РФ относительно преследования крымских татар.