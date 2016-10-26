Топ Новости
<
>

В Крыму перенесли заседание "суда" в отношении члена Меджлиса

26 октября в 02:23

Уже во второй раз перенесли заседание российского "суда" в отношении Маушева.

Меджлис
Оккупанты в Крыму продолжают преследовать крымских татар

В Крыму заседание суда в отношении члена Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Маушева перенесли на второе ноября, сообщил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Судебное заседание по административному делу Мустафы Маушева в связи с болезнью судьи переносится на 13:00 второго ноября", – написал Смедляев в Facebook.

Читайте также: В Крыму членам Меджлиса грозит до 10 лет тюрьмы - Чубаров

Ранее Заир Смедляев сообщил, что в Бахчисарайском районном суде 20 октября состоится судебный процесс по делу Мустафы Маушева, обвиняемого в участии в массовом публичном мероприятии, проводимом в доме Ильми Умерова.

Напомним, что МИД Украины осудил незаконные действия РФ относительно преследования крымских татар.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги суд Крым перенос заседание меджлис преследование татары
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.60
EUR 27.83
Последние новости