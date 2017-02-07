В Крыму отпустили на свободу активиста Салиева

Активиста выпустили на час раньше, чтобы не вызывать ажиотаж у населения аннексированного полуострова.

Активист Сейран Салиев вышел на свободу после 12 суток ареста Крым.Реалии

Крымскотатарский активист Сейран, ранее задержанный российскими силовиками в оккупированном Крыму, вышел на свободу во вторник, 7 февраля, сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Крымскотатарского активиста Сейрана Салиева отпустили после 12 суток адмареста. На час раньше запланированного времени", - написал он на своей странице в Twitter.

Крымскотатарского активиста Сейрана Салиева отпустили после 12 суток адмареста. На час раньше запланированного времени — Антон Наумлюк (@antony_mon) 7 лютого 2017 р.

Журналист предположил, что такая "щедрость" оккупантов могла быть продиктована желанием скрыть от общественности факт освобождения Салиева.

"Думаю, специально раньше отпустили, когда ещё не успели встречающие подъехать. Чтобы не создавать ажиотаж, какой был при встрече Курбединова", - добавил Наумлюк.

26 января сотрудники ФСБ РФ явились с обыском в дом активистки национального движения Зодие Салиевой и ее сына Сейрана. Российские силовики долгое время не позволяли Салиевым покинуть дом и не пускали к ним адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева.

Крымский "суд" ранее оштрафовал Сейрана Салиева на 20 тысяч рублей за поддержку владельца кафе "Салачыкъ" в Бахчисарае, в доме которого ФСБ побывали в мае 2016 года во время поисков "террористов Хизб ут-Тахрир".

Адвокат Эмиль Курбединов после этого был задержан. Железнодорожный районный "суд" Симферополя арестовал правозащитника на десять суток. Его обвинили в экстремизме и публичной демонстрации атрибутики и символики, запрещенной федеральными законами.