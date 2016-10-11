В Крыму оккупанты вызвали членов Меджлиса на допрос в ФСБ

Их вызвали в качестве свидетелей по делу Ильми Умерова.

Джелялов заявил, что членам Меджлиса вручили повестки о вызове на допрос к следователю УФСБ obozrevatel.com

В Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще нескольких членов организации вызвали на допрос в ФСБ России.

"Членам Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, Эмине Авамилевой, Дилаверу Акиеву, Ленмару Юнусову вручили повестки о вызове на допрос к следователю УФСБ Игорю Скрипке по делу Ильми Умерова в качестве свидетелей", - написал Джелялов на своей странице Facebook.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Крыму вызвали в РОВД заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

12 мая сотрудники ФСБ провели обыск в доме Ильми Умерова. Позже подконтрольная России "прокуратура Крыма" сообщила, что он обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК Российской Федерации).

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

Меджлис крымскотатарского народа обратился к международным организациям с призывом усилить санкции против Российской Федерации до полной деоккупации аннексированного Крыма.