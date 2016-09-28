В Крыму оккупанты вызвали на допрос Умерова

Причиной вызова может быть его деятельность в Меджлисе.

Ильми Умеров получил повестку от оккупантов в Крыму youngukraine.net

Российские оккупанты в Крыму вызвали в РОВД заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

"Пять минут назад из РОВД принесли повестку, согласно которой, я через 15 мин должен явиться к майору полиции Левых Г.В. в каб. 403", - сообщил он на своей станице Facebook.

Также он предположил, что причиной повестки может быть его деятельность в Меджлисе.

Ранее сообщалось, что Умерова отпустили из крымской психиатрии, где в течении трех недель принудительно проходил психиатрическую экспертизу.

Как сообщалось, 12 мая сотрудники ФСБ провели обыск в доме Ильми Умерова. Позже подконтрольная России "прокуратура Крыма" сообщила, что он обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК Российской Федерации).

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

Меджлис крымскотатарского народа обратился к международным организациям с призывом усилить санкции против Российской Федерации до полной деоккупации аннексированного Крыма.