В Крыму оккупанты развернули ракетный комплекс С-400 "Триумф"

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Зенитная ракетная система большой и средней дальности предназначеня для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет.

В середине 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил ЗРК С-400

В оккупированном Россией украинском Крыму, руководство Южного военного округа РФ поставило на боевое дежурство зенитный ракетный и зенитный ракетно-пушечный комплексы.

"В середине 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО РФ.

Также в ЮВО отметили, что на дежурство вышел зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

"Триумф" (С-400) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов.

Напомним, в августе 2016 года зенитный ракетный полк РФ, дислоцированный в оккупированном Крыму, получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что прикрытие российских военных баз в Сирии обеспечивается комплексами С-300 и С-400.

4 октября в Министерстве обороны РФ заявили о переброске в Сирию батареи С-300 для защиты военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей группировки ВМФ России от возможных угроз с воздуха.