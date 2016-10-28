В Крыму оккупанты разместили ракеты, способные поразить любой объект в Украине – разведка

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Дальность пуска этих ракет составляет примерно 1500 километров.

Учебный пуск крылатой ракеты «Калибр» Sputnik

Россия разместила в оккупированном украинском Крыму фрегат и три подводные лодки, оснащенные ракетным комплексом "Калибр", который может поразить любые объекты на всей территории Украины, заявил заместитель директора Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Дальность пуска этих ракет составляет примерно 1500 километров. По расчетам, этот ракетный комплекс может поражать стратегические объекты на всей территории нашего государства", – сказал Скибицкий 28 октября в эфире Еспрессо.TV.

Ранее сообщалось, что волонтеры обнаружили секретный военный груз, который прибыл в оккупированный Россией украинский Крым из Сирии.

Напомним, что в оккупированном Россией украинском Крыму, руководство Южного военного округа РФ поставило на боевое дежурство зенитный ракетный и зенитный ракетно-пушечный комплексы.

МИД Украины 13 октября заявил, что милитаризация оккупированного Крыма опасна для Европы.