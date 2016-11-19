В Крыму оккупанты показали ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С"

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Оккупанты также показали радиолокационные станции радиотехнических войск.

С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности

В незаконно оккупированном Россией украинском Крыму продемонстрировали зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" на акции Минобороны РФ.

"На месте проведения акции для гостей мероприятия была выставлена военная техника противовоздушной обороны Южного военного округа, в том числе зенитная ракетная система (ЗРС) С-400, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С", а также радиолокационные станции радиотехнических войск", - сообщили в субботу, 19 ноября, в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Триумф" (С-400) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов.

Напомним, 7 октября, в оккупированном Россией украинском Крыму, руководство Южного военного округа РФ поставило на боевое дежурство зенитный ракетный и зенитный ракетно-пушечный комплексы.

В августе 2016 года зенитный ракетный полк РФ, дислоцированный в оккупированном Крыму, получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что Россия разместила в оккупированном украинском Крыму фрегат и три подводные лодки, оснащенные ракетным комплексом "Калибр", который может поразить любые объекты на всей территории Украины.

Также сообщалось, что волонтеры обнаружили секретный военный груз, который прибыл в оккупированный Россией украинский Крым из Сирии.

МИД Украины 13 октября заявил, что милитаризация оккупированного Крыма опасна для Европы.