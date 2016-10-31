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В Крыму оккупанты хотят "приватизировать" железные дороги полуострова

31 октября в 20:51

"Приватизация" планируется на 2017-2019 года.

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«Крымская железная дорога» основана после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году
evgovorov / Depositphotos

Министерство экономического развития РФ в 2017-2019 годах хочет приватизировать предприятие "Крымская железная дорога", созданное после незаконной аннексии украинского полуострова Россией.

Предприятие "Крымская железная дорога" основано после аннексии Крыма в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци", расположенных на полуострове, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Позже предприятие передали в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ.

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"Железные дороги Крыма" - рельсовые пути сообщения, связывающие Севастополь, Симферополь, Евпаторию, Саки, Феодосию, Керчь, Джанкой, Красноперекопск и Армянск.

В составе дороги находятся три локомотивных депо (Симферополь, Джанкой, Керчь), вагонное депо в Джанкое, два пассажирских депо с ремонтной базой, а также моторо-вагонное депо в Симферополе и другие объекты.

Всего Россия "национализировала" в Крыму порядка 300 объектов более чем на $ 1 тлрн.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Крым Россия приватизация аннексия
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2 комментария
  • Виктор Мирошниченко Сегодня, 21:43 эт пуйловсько гговно про ч Ё???? енти дороги бандеры иметь не тока ввиду, но и под прицелом ....... типа пуйлу срать диарейно !!! Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/v-krymu-okkupanty-hotyat-privatizirovat-zheleznye-dorogi-poluostrova-228845_.html Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Виктор Мирошниченко Сегодня, 21:43 эт пуйловсько гговно про ч Ё???? енти дороги бандеры иметь не тока ввиду, но и под прицелом ....... типа пуйлу срать диарейно !!! Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/v-krymu-okkupanty-hotyat-privatizirovat-zheleznye-dorogi-poluostrova-228845_.html Ответить Цитировать Пожаловаться
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