В Крыму оккупанты хотят "приватизировать" железные дороги полуострова

"Приватизация" планируется на 2017-2019 года.

«Крымская железная дорога» основана после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году evgovorov / Depositphotos

Министерство экономического развития РФ в 2017-2019 годах хочет приватизировать предприятие "Крымская железная дорога", созданное после незаконной аннексии украинского полуострова Россией.

Предприятие "Крымская железная дорога" основано после аннексии Крыма в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци", расположенных на полуострове, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Позже предприятие передали в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ.

"Железные дороги Крыма" - рельсовые пути сообщения, связывающие Севастополь, Симферополь, Евпаторию, Саки, Феодосию, Керчь, Джанкой, Красноперекопск и Армянск.

В составе дороги находятся три локомотивных депо (Симферополь, Джанкой, Керчь), вагонное депо в Джанкое, два пассажирских депо с ремонтной базой, а также моторо-вагонное депо в Симферополе и другие объекты.

Всего Россия "национализировала" в Крыму порядка 300 объектов более чем на $ 1 тлрн.