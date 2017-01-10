В Крыму фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" вернули в СИЗО после психиатрической экспертизы

Принудительная психиатрическая экспертиза Эмира-Усеина Куку длилась около месяца.

Крымского татарина месяц продержали на принудительной психиатрической экспертизе, после чего вернули в СИЗО Крым.Реалии

Одного из подследственных по "", Эмира-Усеина Куку, после длительной психиатрической экспертизы перевели обратно в следственный изолятор, находящийся на территории оккупированного Россией Крыма, сообщила активистка организации "Крымская солидарность" Анна Богачева.

"Эмир-Усеина Куку сегодня (9 января – ред.) перевели из психиатрической больницы, в которой он проходил принудительную экспертизу, обратно в СИЗО", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам активистки, экспертиза Куку длилась около месяца. Всего же в заключении крымчанин пробыл 11 месяцев.

"У нас тут сначала одного поместили так, потом ещё шестерых, и сейчас ещё четверых. Ещё пятерым пока не понятно назначат - не назначат. Такой вот не веселый Крым", - подчеркнула Богачева.

Напомним, в мае этого года оккупационные власти Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".

Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир".

По мнению обвинения, один из подсудимых, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района, а также в Севастополе ячейку запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Как считает обвинение, конечной целью группы являлось установление "исламского правления" через воссоздание "Всемирного исламского Халифата" и создание Крымского вилаята (административной единицы халифата) на месте Севастополя.