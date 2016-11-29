В Крыму экс-главу партии "Русский блок" приговорили к девяти годам лишения свободы

Севастопольский "суд" приговорил Геннадия Басова к девяти годам колонии строгого режима и пяти миллионам рублей штрафа.

Оккупационный "суд" Севастополя был суров к бывшему адепту "русской весны" paulmhill / Depositphotos

Ленинский районныйвынес приговор обвиняемому в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере Геннадию Басову, возглавлявшему партию "Русский блок" и активно поддерживающему аннексию Крыма, сообщает "Крым.Реалии".

Девять лет колонии строгого режима, пять миллионов рублей штрафа, трехлетний запрет занимать любые руководящие должности – таким стал приговор "суда".

Адвокаты Басова с приговором не согласны и намерены подавать апелляцию. "Суд" не учел показания свидетелей в пользу обвиняемого, а также необоснованно критически отнесся к показаниям свидетелей, связанных с обвиняемым дружескими отношениями, считают они.

Сам Геннадий Басов не согласен с приговором суда и намерен защищать свои права, даже если для этого придется обратиться в международные инстанции по защите прав человека.

Представители крымской "прокуратуры" просили назначить Геннадию Басову 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в 30 миллионов рублей.

Геннадий Басов был задержан силовиками ФСБ в Севастополе в сентябре 2015 года. Его подозревали в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере. В "прокуратуре" оккупированного полуострова утверждали, что Басов, будучи главой госпредприятия "Специализированная служба по вопросам похоронного дела", получал "откаты" от местных предпринимателей. За " непрепятствование осуществлению их деятельности на территории кладбища на 5 км Балаклавского шоссе". Суд над председателем "Русского блока" длился шесть месяцев.

Адвокаты Басова уверены в инсценировке дачи взятки их подзащитному самими силовиками.

Весной 2014 года "Русский блок" Геннадия Басова активно поддерживал аннексию Крыма Российской Федераций. В мае того же года деятельность партии на территории Украины была запрещена.

Напомним, в июле 2016 года крымский "суд" приговорил жителя Киевской области Андрея Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.