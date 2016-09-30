В Крыму членам Меджлиса грозит до 10 лет тюрьмы - Чубаров

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Когда решение о запрете Меджлиса вступит в силу, наказание будет в виде заключения от шести до десяти лет.

Чубаров заявил, что членам Меджлиса в Крыму уже выносят приговоры местных судов e.kryzhanivsky / Depositphotos

Оккупационные власти Крыма начали выносить приговоры членам Меджлиса, не дожидаясь решения Верховного Суда РФ.

"Не дожидаясь решения ВС РФ, несколько членов Меджлиса вызвали в прокуратуру, в следственный комитет: Ильми Умерова, Али Хамзина. Сегодня вызвали также Эмине Авамилеву", - рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что им уже выносят приговоры местных судов о нарушении статьи уголовного кодекса РФ.

Чубаров подчеркнул, что до сегодняшнего дня членам Меджлиса давали только денежные штрафы и добавил, что со дня, когда решение ВС РФ вступит в силу, наказание будет в виде лишения свободы от шести до десяти лет, а за просто участие в организациях - от двух до шести лет.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отклонил апелляцию на решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

Президент Порошенко назвал решение Верховного суда РФ о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа проявлением ксенофобии.

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

В связи с этой ситуацией, Верховная Рада обратилась к ООН и международным организациям, чтобы дать действиям российских властей соответствующую оценку. Спикер Рады Андрей Парубий назвал факт запрета "проявлением русского фашизма".

Европарламент проголосовал в Страсбурге в рамках дебатов о состоянии демократии и прав человека в мире за резолюцию о положении крымских татар в Крыму. Европарламент требует немедленной отмены решения о запрете Меджлиса. В документе предусмотрена вероятность расширения санкций против России за нарушения прав крымских татар.