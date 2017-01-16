В крымских СИЗО заключенным отказывают в свиданиях с родственниками

Права политзаключенных регулярно и грубо нарушаются, а за отказ от сотрудничества со следствием их лишают свиданий.

"Власть" аннексированного Крыма грубо нарушает права политзаключенных palinchak / Depositphotos

"Дела у крымских политузников без изменений. По-прежнему находятся в СИЗО, условия их содержания там нечеловеческие. Клопы, тараканы кругом, даже в еде, которую приносят. Практически никакого медобслуживания. Больные зубы не лечат, а сразу удаляют. Грипп, простуда, высокая температура – все лечат парацетамолом", - отметила Гульсум Алиева.

Однако гораздо больше опасений, по словам правозащитницы, вызывает факт принудительной психиатрической экспертизы, которую назначают политическим заключенным.

"Что там с ними происходит? Применяются ли к ним какие-то насильственные действия? Вводятся ли какие-то психотропы или еще что-то? Ни в СИЗО, ни в психушку родных не пускают. На наши письма с просьбами о свидании пишут отписки, а на те же просьбы от самих политзаключенных им говорят, не хотите сотрудничать со следствием, не будет и свиданий. Говорить о каких-то правах и законах смысла нет, все права у тех кто на стороне государства, а законы для них не писаны", – добавила правозащитница.

9 апреля 2016 года Крымская контактная группа по правам человека организовала первую встречу семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Встреча родственников политзаключенных и их адвокатов прошла в Севастополе. Позже объединение "Крымская солидарность" стало открытым не только для родственников обвиняемых в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.

Напомним, 16 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 73 члена комитета проголосовали за резолюцию. 23, в том числе РФ, Беларусь, Китай, Казахстан и Сербия – высказались против.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов поддержала проект резолюции "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 70 членов проголосовали за резолюцию, 26 высказались против, воздержались еще 77.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.