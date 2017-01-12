В крымских СИЗО из-за отсутствия медицинской помощи умирают заключенные

По словам правозащитника Эмира-Усеина Куку, в следственном изоляторе Симферополя уже умерло десять человек.

Крымский правозащитник рассказал о ситуации в СИЗО полуострова

Один из подследственных по "", правозащитник Эмир-Усеин Куку за время своего пребывания в симферопольском СИЗО узнал о смертях десяти заключенных. Причиной всех смертей стало несвоевременное оказание медицинской помощи.

О нарушениях прав заключенных в аннексированном Россией Крыму, на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов.

"Даже находясь в тюрьме, мой дорогой друг и брат Эмир-Усеин продолжает мониторить права человека и фиксировать нарушения!", - отметил Курбединов.

Кроме того, по словам правозащитника, в психиатрической больнице оккупированного полуострова, куда на принудительную экспертизу отправляют всех несогласных с новой "властью", даже в туалете постоянно работают камеры видеонаблюдения "нет никакой личной жизни".

Ранее Эмира-Усеина Куку около одного месяца продержали в психиатрической больнице, куда он был направлен на принудительную психиатрическую экспертизу. Куку был возвращен в СИЗО 10 января. Всего в заключении он находится уже 11 месяцев.

Напомним, в мае этого года оккупационные власти Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".

Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир".

По мнению обвинения, один из подсудимых, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района, а также в Севастополе ячейку запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Как считает обвинение, конечной целью группы являлось установление "исламского правления" через воссоздание "Всемирного исламского Халифата" и создание Крымского вилаята (административной единицы халифата) на месте Севастополя.