В Кропивницком открыли памятник "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов"

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Монумент выполнен в виде казацкого креста.

В Украине появился еще один памятник жертвам Голодомора

В городе Кропивницкий (бывший Кировоград) на мемориальном комплексе "Крепостные валы" открыли памятник "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов".

Монумент выполнен в виде казацкого креста на земляном валу, что является авторской работой главного архитектора города Вадима Мездрина, передает "УНИАН".

В рамках поминального дня 500 жителей Кропивницкого прошли по центральной улице города от Кафедрального собора до нового памятника, держа государственные флаги, цветы и свечи.

Участники шествия почтили минутой молчания погибших во время Голодомора. Памятный знак освятил епископ Кропивницкий и Голованевский УПЦ Киевского патриархата.

Напомним, что сегодня исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов, который унес жизни более четырех миллионов человек, или 13% всего населения Украины.

Президент Украины Петр Порошенко во время чествования памяти жертв голодоморов в Киеве заявил, что Голодомор невозможно вычеркнуть из истории, сколько бы не "зачищали" от книг об этой трагедии Библиотеку украинской литературы в Москве.