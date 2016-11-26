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В Кропивницком открыли памятник "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов"

26 ноября в 20:58

Монумент выполнен в виде казацкого креста. 

Памятник Жертвам Голодомора Кропивницкий
В Украине появился еще один памятник жертвам Голодомора

В городе Кропивницкий (бывший Кировоград) на мемориальном комплексе "Крепостные валы" открыли памятник "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов". 

Монумент выполнен в виде казацкого креста на земляном валу, что является авторской работой главного архитектора города Вадима Мездрина, передает "УНИАН"

В рамках поминального дня 500 жителей Кропивницкого прошли по центральной улице города от Кафедрального собора до нового памятника, держа государственные флаги, цветы и свечи. 

Участники шествия почтили минутой молчания погибших во время Голодомора. Памятный знак освятил епископ Кропивницкий и Голованевский УПЦ Киевского патриархата. 

Напомним, что сегодня исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов, который унес жизни более четырех миллионов человек, или 13% всего населения Украины.

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Президент Украины Петр Порошенко во время чествования памяти жертв голодоморов в Киеве заявил, что Голодомор невозможно вычеркнуть из истории, сколько бы не "зачищали" от книг об этой трагедии Библиотеку украинской литературы в Москве.

По материалам: УНИАН
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