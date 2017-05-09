Топ Новости
<
>

В Кривом Роге на заводе "АрселорМиттал" произошел обвал здания, есть погибшие

9 мая в 10:15

На месте аварии в момент обвала находилось четверо людей.

23124
На заводе "Арселор Миттал" произошел обвал перекрытия.
Федерация работодателей Украины
В Кривом Роге на территории металлургического комбината "АрселорМиттал" произошел обвал железобетонного перекрытия.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на официальном сайте ведомства.

"В г. Кривой Рог по ул. Криворожстали, 1, в 17 час. 18 мин. 8 мая на территории ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошло обрушение конструктивных элементов железобетонного перекрытия здания (размер 200 х 40 х 25 м.) шихтового отделения на площади около 500 кв. В 18 час. 8 мин. подразделениями ГСЧС из-под завала извлечено тело 1 погибшего человека", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в момент аварии в здании, где она произошла, находилось четверо людей. Трем из них удалось вовремя покинуть место аварии.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги авария ГСЧС обвал
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...