В Кривом Роге на заводе "АрселорМиттал" произошел обвал здания, есть погибшие

На месте аварии в момент обвала находилось четверо людей.

На заводе "Арселор Миттал" произошел обвал перекрытия. Федерация работодателей Украины

В Кривом Роге на территории металлургического комбинатапроизошел обвал железобетонного перекрытия.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на официальном сайте ведомства.

"В г. Кривой Рог по ул. Криворожстали, 1, в 17 час. 18 мин. 8 мая на территории ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошло обрушение конструктивных элементов железобетонного перекрытия здания (размер 200 х 40 х 25 м.) шихтового отделения на площади около 500 кв. В 18 час. 8 мин. подразделениями ГСЧС из-под завала извлечено тело 1 погибшего человека", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в момент аварии в здании, где она произошла, находилось четверо людей. Трем из них удалось вовремя покинуть место аварии.