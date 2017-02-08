В Кремле заявили о своей непричастности к убийству Гиви

Убийство известного командира боевиков направлено на эскалацию конфликта в Донбассе, заявил представитель Путина.
"Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности. Об этом не может быть и речи", – заявил он в комментарии журналистам в среду, 8 февраля.
По его словам, данный инцидент направлен на дестабилизацию ситуации в Донбассе.
"Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации", - подчеркнул представитель Кремля, указав также на некие "агрессивные действия" украинской стороны.
Ранее стало известно, что утром 8 февраля боевик "ДНР", глава вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", был убит в Донецке. Помещение, где находился боевик, как сообщается, поразили из огнемета "Шмель".
Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.
СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста Моторолы, высказав предположение, что его устранили российские спецслужбы.Интерфакс