В Кремле заявили о своей непричастности к убийству Гиви

Убийство известного командира боевиков направлено на эскалацию конфликта в Донбассе, заявил представитель Путина.

У Путина говорят, что не убивали Гиви Википедия

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отверг звучащие в адрес российской стороны обвинения в причастности к убийству террориста "ДНР" Михаила Толстых, известного как

"Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности. Об этом не может быть и речи", – заявил он в комментарии журналистам в среду, 8 февраля.

По его словам, данный инцидент направлен на дестабилизацию ситуации в Донбассе.

"Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации", - подчеркнул представитель Кремля, указав также на некие "агрессивные действия" украинской стороны.

Ранее стало известно, что утром 8 февраля боевик "ДНР", глава вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", был убит в Донецке. Помещение, где находился боевик, как сообщается, поразили из огнемета "Шмель".

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста Моторолы, высказав предположение, что его устранили российские спецслужбы.