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В контактной группе по Донбассу прекратили обсуждать создание новых зон безопасности

26 января в 12:16

Сторонам конфликта на Востоке Украины не удалось обеспечить разведения сил даже на трех определенных для этого пилотных участках.

Донбасс-Украина
Создание в Донбассе новых "зон безопасности" откладывается на неопределенный срок
Ольга Кононенко, ZN.UA
Рассмотрение вопроса создания на линии разграничения в Донбассе новых "зон безопасности" откладывается на неопределенный срок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в подгруппе по безопасности в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"Продвижения в вопросе формирования новых зон безопасности не просто нет. Рассмотрение вопроса вовсе отложено", – указал собеседник агентства.

По словам источника, сторонам конфликта все еще не удалось обеспечить полное разведение сил и средств даже на определенных для этого пилотных участках.

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Напомним, 3 декабря боевики "ЛНР" открыли интенсивный огонь по участку разведения войск в Станице Луганской в Луганской области, чем сорвали  запланированное  разведение сил и средств.

Ранее  руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий заявил, что разведение войск в Станице Луганской невыгодно боевикам ОРЛО, поскольку в этом случае они потеряют стратегически важную высоту. 

По материалам: Интерфакс
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Тэги безопасность Луганск Донбасс
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