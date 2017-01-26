В контактной группе по Донбассу прекратили обсуждать создание новых зон безопасности

Сторонам конфликта на Востоке Украины не удалось обеспечить разведения сил даже на трех определенных для этого пилотных участках.

Создание в Донбассе новых "зон безопасности" откладывается на неопределенный срок Ольга Кононенко, ZN.UA

Рассмотрение вопроса создания на линии разграничения вновых "зон безопасности" откладывается на неопределенный срок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в подгруппе по безопасности в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"Продвижения в вопросе формирования новых зон безопасности не просто нет. Рассмотрение вопроса вовсе отложено", – указал собеседник агентства.

По словам источника, сторонам конфликта все еще не удалось обеспечить полное разведение сил и средств даже на определенных для этого пилотных участках.

Напомним, 3 декабря боевики "ЛНР" открыли интенсивный огонь по участку разведения войск в Станице Луганской в Луганской области, чем сорвали запланированное разведение сил и средств.

Ранее руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий заявил, что разведение войск в Станице Луганской невыгодно боевикам ОРЛО, поскольку в этом случае они потеряют стратегически важную высоту.