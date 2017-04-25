В КИУ выбрали лучших и худших губернаторов страны

Лидерам гонки нечего бояться, однако аутсайдеры могут лишиться своих должностей.

Среди лучших и худших руководителей ОГА наблюдаются неожиданные ротации Комитет избирателей Украины

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" обнародовала "Рейтингза I квартал 2017 года".

При его составлении эксперты оценивали два показателя: показатели социально-экономического развития регионов и результаты опросов местных аналитиков. Всего были оценены показатели по пяти направлениям:

- Развитию промышленности;

- Развитию сельского хозяйства;

- Темпам строительства;

- Уровеню доходов населения;

- Экспорту и импорту.

Места в конце рейтинга заняли Херсонская область и ее глава Андрей Гордеев, Черкасская во главе с Юрием Ткаченко, Ровенская под руководством Алексея Муляренко, Черновицкая вместе с губернатором Александром Фищуком и Волынская вместе с Владимиром Гунчиком.

По сравнению с результатами 2016 года, Волынская область ухудшила свои показатели и переместилась с 19 на последнее место, потеряв пять позиций. В список аутсайдеров вошла Черкасская область. Почти не изменились показатели Ровенской и Черновицкой областей. Однако Херсонщина смогла подняться с последнего месяца на 20-ое.

По мнению экспертов, руководители областей, которые заняли последние места в рейтинге, в ближайшее время могут лишиться своих должностей, если существенно не улучшат результаты.

При этом в пятерку лучших губернаторов вошли главы Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Тернопольской и Закарпатской областных государственных администраций.

На первом месте неизменно остается глава Харьковской области Юлия Светличная. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский значительно улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, и поднялся в рейтинге на девять ступеней. Третье место занял губернатор Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко. Четвертое сохранил руководитель Тернопольской ОГА Степан Барна. Пятое место в рейтинге занял председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Однако из числа лучших выбыла Львовская ОГА.