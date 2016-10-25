В Киевсовете согласовали бульвар Вацлава Гавела и сквер волонтеров АТО

Решение постоянной комиссии еще должен утвердить Кивсовет. С карты города исчезнут имена Котовского, Шелеста и Павлика Морозова.

Путь к тому, чтобы в Киеве появилась улица Вацлава Гавела, почти преодолен wishestrumpet.com

Постоянная комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала переименование бульвара, улиц, наименование площади и присвоение имен скверам в городе Киеве.

Согласно проекту решения, предлагается назвать безымянную площадь на пересечении улиц Маршала Малиновского и Добрынинской в Оболонском районе площадью Леонида Телятникова.

Сквер на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки в Голосеевском районе хотят назвать "Сквером имени волонтеров АТО", а сквер на Владимирском проезде, 1 может получить название "Литовский".

Кроме того, предлагается переименовать:

- бульвар Ивана Лепсе — в бульвар Вацлава Гавела (Соломенский р-н);

- улицу Софьи Перовской — в улицу Евгении Мирошниченко (Шевченковский р-н);

- улицу Перспективную — в улицу Игоря Брановицкого (Печерский р-н).

Также депутаты согласовали проект решения по переименованию улиц и переулков. Предлагается переименовать:

1. Улицу Дыбенко Павла — в улицу Семьи Шовкопляс (Оболонский р-н);

2. Улицу Киквидзе — в улицу Михаила Бойчука (Печерский р-н);

3. Улицу Котовского - в улицу Владимира Сальского (Шевченковский и Подольский р-н);

4. Улицу Павлика Морозова — в улицу Академика Оппокова (Оболонский р-н);

5. Улицу Профинтерна — в улицу Забайковскую (Голосеевский р-н);

6. Улицу Николая Скрипника — на улицу Николая Лукаша (Соломенский р-н);

7. Улицу Петра Шелеста — в улицу Николая Плахотнюка (Деснянский р-н);

8. Переулок Бакинских Комиссаров — в переулок Василия Сухенко (Днепровский р-н);

9. Переулок Шаумяна — переулок Сергея Параджанова (Шевченковский р-н).

В июле спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада завершила свою часть декоммунизации, переименовав 1012 населенных пунктов.

В 2006 году в интервью "Зеркалу недели" Вацлав Гавел заявил, что всегда готов поддержать Украину. Подробнее о Вацлаве Гавеле читайте в материале ZN.UA "Вацлав Гавел: интеллектуал, одолевший Абсурдистан".