В Киевсовете предложили назвать одну из столичных улиц в честь Богдана Гаврилишина

Гаврилишин имеет тесную связь с украинской столицей. В 1988 году благодаря ему в Киеве был создан филиал Международного института менеджмента.

Одна из киевских улиц будет носить имя Богдана Гаврилишина 1tv.com.ua

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив предложил назвать одну из столичных улиц именем известного украинского экономиста, мецената и общественного деятеля Богдана Гаврилишина.

"Считаю для Киева будет честью назвать одну из улиц именем гениального Богдана Гаврилишина. Вклад Богдана Дмитриевича в развитие украинской науки, экономики, благотворительности и воспитания украинской молодежи новой генерации просто невозможно переоценить или повторить. Он был одним из первых экономистов, кто предсказал падение Советского Союза, и стал символом новой Украины", — отметил он.

Прокопив обратится к городского председателю Виталии Кличко с соответствующим предложением. После этого инициатива будет рассмотрена на заседании Комиссии по вопросам наименований и в случае ее положительного решения вынесена на общественное обсуждение. По результатам общественного обсуждения, комиссия повторно рассмотрит предложение и рекомендует (или не рекомендует) городскому председателю внести соответствующее представление в Киевский городской совет. После рассмотрения представления постоянными комиссиями Киевсовета она примет окончательное решение относительно наименования.

Напомним, что Богдан Гаврилишин ушел из жизни 24 октября 2016 году в 90-летнем возрасте.

Богдан Гаврилишин - выдающийся экономист, член Римского клуба, один из основателей международного экономического форума в Давосе, многолетний руководитель Международного института менеджмента в Женеве, наставник и советник президентов и премьер-министров многих стран, пожизненный пластун. В статье "Остался украинцем" на страницах газеты "Зеркало недели. Украина", говорилось, что десятилетиями Гаврилишин приобретал опыт, который мечтал применить в Украине. Когда распался Советский Cоюз, профессор Гаврилишин отошел от руководства Международным институтом менеджмента в Женеве, чтобы помочь независимой Украине использовать возможности, открывшиеся перед молодым государством.