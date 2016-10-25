В Киевсовете предложили назвать одну из столичных улиц в честь Богдана Гаврилишина

Гаврилишин имеет тесную связь с украинской столицей. В 1988 году благодаря ему в Киеве был создан филиал Международного института менеджмента.
"Считаю для Киева будет честью назвать одну из улиц именем гениального Богдана Гаврилишина. Вклад Богдана Дмитриевича в развитие украинской науки, экономики, благотворительности и воспитания украинской молодежи новой генерации просто невозможно переоценить или повторить. Он был одним из первых экономистов, кто предсказал падение Советского Союза, и стал символом новой Украины", — отметил он.
Прокопив обратится к городского председателю Виталии Кличко с соответствующим предложением. После этого инициатива будет рассмотрена на заседании Комиссии по вопросам наименований и в случае ее положительного решения вынесена на общественное обсуждение. По результатам общественного обсуждения, комиссия повторно рассмотрит предложение и рекомендует (или не рекомендует) городскому председателю внести соответствующее представление в Киевский городской совет. После рассмотрения представления постоянными комиссиями Киевсовета она примет окончательное решение относительно наименования.
Напомним, что Богдан Гаврилишин ушел из жизни 24 октября 2016 году в 90-летнем возрасте.
Богдан Гаврилишин - выдающийся экономист, член Римского клуба, один из основателей международного экономического форума в Давосе, многолетний руководитель Международного института менеджмента в Женеве, наставник и советник президентов и премьер-министров многих стран, пожизненный пластун. В статье "Остался украинцем" на страницах газеты "Зеркало недели. Украина", говорилось, что десятилетиями Гаврилишин приобретал опыт, который мечтал применить в Украине. Когда распался Советский Cоюз, профессор Гаврилишин отошел от руководства Международным институтом менеджмента в Женеве, чтобы помочь независимой Украине использовать возможности, открывшиеся перед молодым государством.ZN.UA