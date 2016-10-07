В Киевской области задержали "кукурузник" с российскими сигаретами

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В причастности к контрабанде подозревают сотрудников налоговой и таможни (что вполне логично).

Сотрудники прокуратуры Киевской области вместе с СБУ остановили самолет, на котором пытались незаконно вывезти в Румынию сигареты российского производства без марок акцизного сбора.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в самолете находилось два пилота, которые должны были осуществить перевозку товара в Румынию, не имея разрешения органа управления воздушным движением на вылет с территории Украины.

Во время осмотра места происшествия изъяты самолет АН 2 и 125 тыс. пачек сигарет российского производства без марок акцизного сбора.

"Сейчас продолжается осмотр места происшествия, устанавливается причастность служащих ГФС Украины и ГПС Украины", - говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

В октябре 2015 года украинские пограничники задержали возле венгерской границы трех человек с табачными изделиями, которые переправляли контрабанду с помощью дельтаплана.

Тогда же сообщалось, что венгерское антитеррористическое спецподразделение TEK задержало почти всю смену таможенников и пограничных полицейских на пункте пропуска "Захонь-Чоп" по подозрению в коррупции и содействию контрабанде.