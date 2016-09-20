В Киевской области убили директора фирмы Caparol

Фирма Caparol занимается лакокрасочными материалами, системами утепления, декоративными материалами.
"Сотрудники полиции расследуют обстоятельства убийства, которое произошло сегодня в селе Крушинка Васильковского района. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
В сообщении указано, что около 12.00 во вторник по спецлинии "102" полиции Киевской области поступило сообщение от прохожего, что в селе Крушинка Васильковского района, возле одного из дачных кооперативов он обнаружил на дороге неизвестного окровавленного мужчину без признаков жизни.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность погибшего - им оказался 42-летний местный житель, гражданин Украины.
По данным сайта компании, фирма Caparol работает в области лакокрасочных материалов, систем утепления, декоративных материалов и архитектурных покрытий.Интерфакс-Украина