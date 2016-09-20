В Киевской области убили директора фирмы Caparol

Фирма Caparol занимается лакокрасочными материалами, системами утепления, декоративными материалами.

Убивство директора фирмы Caparol уже назвали резонансным

Директор фирмы "Caparol Украина" найден мертвым вКиевской области. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции Киевской области.

"Сотрудники полиции расследуют обстоятельства убийства, которое произошло сегодня в селе Крушинка Васильковского района. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

В сообщении указано, что около 12.00 во вторник по спецлинии "102" полиции Киевской области поступило сообщение от прохожего, что в селе Крушинка Васильковского района, возле одного из дачных кооперативов он обнаружил на дороге неизвестного окровавленного мужчину без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность погибшего - им оказался 42-летний местный житель, гражданин Украины.

По данным сайта компании, фирма Caparol работает в области лакокрасочных материалов, систем утепления, декоративных материалов и архитектурных покрытий.