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В Киевской области могут ограничить движение грузового транспорта из-за снегопада

8 января в 13:50

Водителям грузовиков посоветовали не ехать в Киевскую область до нормализации погодных условий. 

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Киевская ОГА может ограничить движение грузового транспорта по дорогам области
ГСЧС Украины
Киевская областная государственная администрация обратилась к водителям крупногабаритного транспорта с призывом временно воздержаться от поездок по автомобильным дорогам Киевской области в связи с сильными снегопадами.

"Учитывая ухудшение погодных условий и усиление снегопада, обращаемся к водителям и собственникам крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области. В случае продолжения снегопада возможно введение ограничения на движение грузовиков, которым придется либо возвращаться, или ждать улучшения погодных условий на специальных стоянках и пунктах обогрева", - указывается в сообщении пресс-службы ведомства. 

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Ранее сообщалось, что из-за сильных снегопадов ограничение движения автомобилей введено в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Тем временем, в Украине "Укрзалізниця" сообщает о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги область Киев транспорт
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