В Киевской области глава сельсовета требовал $ 14 тысяч взятки от переселенца

Чиновник требовал взятку за выделение земельного участка, который предоставляется бесплатно.

Управлением защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции совместно с работниками военной прокуратуры Центрального региона задержан председатель одного из сельсоветов Бородянского района Киевской области на получении взятки в $ 14 тысяч.

"Чиновник требовал 14 тысяч долларов США (364 тысячи гривень — ред.) неправомерной выгоды за выделение земельного участка, который должен предоставляться этой категории населения бесплатно", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В полиции добавили, что задержанный получал деньги через посредников.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Правоохранители проверяют причастность должностного лица к совершению аналогичных преступлений.

Председателю одного из сельсоветов Бородянского района Киевской области грозит заключение на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали трех депутатов городского совета города Винники во время получения взятки на сумму $ 10 тыс.