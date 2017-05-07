В киевском супермаркете произошла стрельба

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Ранен охранник магазина.

В Киеве выстрелили в охранника Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Киеве посетитель супермаркета выстрелил в охранника из огнестрельного оружия , в результате чего тот получил ранение в живот, сообщила пресс-секретарь полиции Киева Наталья Блищик на своей странице в Facebook.

Инцидент случился в Печерском районе на площади Спортивной.

По предварительной информации, преступник взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета попросила его пройти в служебное помещение.

В нем мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот. Пострадавший был доставлен в больницу.

Правоохранители задержали злоумышленника 1969 года, оружие изъяли. Планируется открытие уголовного производства.

Напомним, 26 сентября 2012 года в киевском ТРЦ "Караван" на Оболони охранники гипермаркета заметили мужчину, который пытался украсть флэш-карту памяти. Для выяснения обстоятельств они пригласили его в подсобное помещение. В ходе беседы мужчина достал пистолет и расстрелял четверых человек. Трое скончались на месте и только один, несмотря на полученные тяжелые ранения, выжил.

Убийцей оказался уроженец Львовской области 1974 года рождения по имени Ярослав Мазурок.

Через полтора месяца после трагических событий, 7 ноября, недалеко от станции метро "Сырец" в Киеве его обнаружили мертвым. По данным милиции, причиной смерти стало огнестрельное ранение в область виска. Официальная версия – самоубийство.