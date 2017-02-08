В киевском офисе "Укргаздобычи" снова проводят обыски – источник

По информации СМИ, ситуацию очень скоро прокомментирует глава правления компании.

Головной обыск "Укргаздобычи" вновь обыскивают РБК-Украина

Правоохранители снова устроили обыск в головном киевском офисе ПАО "", сообщает СМИ источник в компании.

"У нас опять с утра обыск. Пока затрудняюсь сказать, кто конкретно обыскивает", – отметил представитель компании комментарии журналистам.

По его словам, глава правления компании Олег Прохоренко намерен прокомментировать ситуацию в офисе журналистам около 11:00.

Напомним, в мае прошлого года обыск по делу о миллиардных злоупотреблениях в головном офисе "Укргаздобычи" провела Служба безопасности Украины. Впоследствии, правоохранители проводили обыски в региональных отделениях компании

Следствие установило, что создателем схем расхищения газа "Укргаздобычи" является народный депутат Александр Онищенко.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании преступных схем и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.