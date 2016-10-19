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В киевском метро открылась выставка фотографий с Паралимпиады

19 октября в 13:47

Фотографы показали самые яркие моменты выступлений нашей сборной.

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Фотовыставка "Герои Паралимпиады" Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

На станции "Олимпийская" киевского метрополитена открылась выставка фотографий "Чемпион в каждом". Фотографы Евгений Дорошенко и Павел Кубанов подготовили снимки с выступлений украинских паралимпийцев в Рио-де-Жанейро.

Выставку организовали волонтеры на пожертвования украинцев.

В августе на "Олимпийской" проходила фотовыставка в поддержку олимпийской и паралимпийской сборных Украины. На ней были представлены работы украинского фотожурналиста Михаила Черничкина.

Украинская сборная по итогам Паралимпиады завоевала 117 медалей (41-37-39) и заняла третье место в общем зачете. Эти Паралимпийские игры стали самыми успешными в истории Украины.

Первыми в медальном зачете стали китайцы, на втором месте финишировала Великобритания.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Паралимпиада выставка фотовыставка
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