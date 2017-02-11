В киевском автопарке сгорело три автобуса

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Пожарным удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ. Пожар ликвидировали за час.

В результате пожара на территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева сгорело три автобуса и повреждены три автобуса марок МАЗ.

Как сообщает управление ГСЧС Украины в г. Киеве, сообщение о пожаре поступило ночью 11 февраля в 0:38.

По прибытию на место вызова было установлено, что произошло возгорание одного из автобусов в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении с распространением пламени на рядом расположенные автобусы. В 1:43 пожар локализован, в 1:57 ликвидирован.

Благодаря действиям спасателей удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания.

На месте происшествия работало семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 33 человека личного состава Киевского гарнизона.

Как сообщалось, 9 февраля премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в Брюссель обсудил с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер реформирование Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.