В Киеве зажгли сотни свечей в память о жертвах Чернобыля: фоторепортаж

Свечи выложили в форме международного знака радиации.

На Михайловской площади в Киеве во вторник, 26 апреля, состоялся флешмоб по случаю 31-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Участники акции зажгли сотни свечей и выложили их в форме международного знака радиации в память о героях-ликвидаторах и жертвах техногенной катастрофы.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции произошел взрыв, ставший причиной одной из самых масштабных техногенных катастроф в мировой истории.

Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Непосредственно во время взрыва погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм. Однако впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, в течение нескольких месяцев 28 из них умерли.

С 1986 по 1992 года только по официальным данным в ликвидации последствий аварии принимали участие 600 тыс. человек, еще более миллиона людей было задействовано в работах в 30-километровой зоне.

Подробнее о перспективах развития Чернобыльской зоны отчуждения читайте в интервью Аллы Еременко с основателем Чернобыльского института исследований и развития Виталием Демьянюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".